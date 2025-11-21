Perú garantiza respeto a la Embajada de México mientras Betssy Chávez permanece asilada

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró este viernes que el gobierno de Perú confirmó que respetará plenamente las inmunidades diplomáticas de México, esto en medio de la tensión generada por la permanencia de la ex primera ministra Betssy Chávez en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

UN MENSAJE PARA EVITAR DUDAS

De acuerdo con la SRE, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano garantizó que no habrá ningún tipo de irrupción en los inmuebles diplomáticos, una preocupación que surgió entre usuarios y analistas tras recordar lo ocurrido en abril pasado con el asalto de las autoridades ecuatorianas a la Embajada de México en Quito.

La cancillería mexicana informó que Perú reiteró la inviolabilidad de la sede diplomática, lo que incluye la residencia oficial, los bienes y todos los archivos bajo resguardo. Esta postura se fundamenta en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y Relaciones Consulares de 1963.

MÉXICO INSISTE EN EL SALVOCONDUCTO PARA BETSSY CHÁVEZ

La SRE también recordó que continúa activa la solicitud de un salvoconducto para Betssy Betzabet Chávez Chino, a quien México reconoce formalmente como asilada política. Esta autorización permitiría su salida legal del territorio peruano y su traslado seguro al país.

La cancillería señaló que ha reiterado en varias ocasiones la petición, confiando en que las autoridades peruanas otorguen el documento conforme a las prácticas internacionales en materia de asilo.

ORDEN DE CAPTURA COMPLICA EL PANORAMA

La situación se tensó luego de que un juez peruano ordenara la captura internacional y dictara cinco meses de prisión preventiva contra Chávez. Según la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, existe un “riesgo palpable” de fuga debido a la ausencia de la ex ministra en citaciones judiciales, incluyendo un registro biométrico.

La resolución se dio a conocer mientras Chávez continúa resguardada en la residencia diplomática mexicana, lo que agrega presión al proceso.

¿QUÉ VIENE AHORA EN EL PLANO DIPLOMÁTICO?

Con la confirmación del respeto a las inmunidades, ambos gobiernos podrán continuar con las gestiones diplomáticas pendientes. México mantiene firme su petición de salvoconducto, mientras que Perú avanza en el proceso judicial correspondiente.

Por ahora, la situación se mantiene en un punto delicado, en espera de que las conversaciones entre ambos países definan el futuro inmediato de la ex funcionaria peruana.