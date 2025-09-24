  • 24° C
Internacional / Mundo

Papa León XIV convoca a rosario por la paz del mundo el 11 de octubre

Este acto de oración forma parte del Jubileo de la Espiritualidad Mariana y busca fomentar la fraternidad

Sep. 24, 2025
El Papa invitó a que este acto no se lleve a cabo solo en Roma, sino también en cada hogar católico del mundo.
El próximo 11 de octubre, en la Plaza de San Pedro, se celebrará un rosario especial por la paz, convocado por el Papa León XIV.

Este evento coincide con dos importantes momentos para la Iglesia, el primero es la conmemoración de San Juan XXIII, conocido por su encíclica Pacem in Terris y su mensaje de paz durante la crisis de los misiles en Cuba, así como el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962.

QUE SE HAGA ORACIÓN EN TODOS LOS HOGARES

El Papa León XIV invita a todos los fieles a unirse a este momento de oración, no solo en Roma, sino también en sus hogares y comunidades.

El Rosario será rezado de forma especial durante todo el mes de octubre, mes dedicado al Santo Rosario, por la paz en el mundo. Además, el Papa insta a quienes prestan servicio en el Vaticano a participar en una oración diaria a las 19:00 en la Basílica de San Pedro.

Este acto de oración forma parte del Jubileo de la Espiritualidad Mariana y se llevará a cabo a las 18:00 del sábado 11 de octubre, al final de la audiencia general del Papa.

El Pontífice invita a todos a ser portadores del amor de Jesús, "entre los escombros del odio que mata", y a trabajar por un futuro lleno de paz y fraternidad.

César Leyva
