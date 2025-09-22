Papa León XIV afirma que es poco probable que Iglesia cambie postura sobre comunidad LGBTQ+

Papa León XIV fijó su posición sobre temas de interés global en una entrevista con la periodista Elise Ann Allen, publicada en el libro "León XIV: Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI" . La obra aborda asuntos como el ecumenismo, el diálogo interreligioso, la paz en Ucrania y la Franja de Gaza, además de cuestiones internas de la Iglesia como las finanzas del Vaticano, los abusos sexuales y la polarización eclesial.

Uno de los puntos más sensibles de la conversación fue la relación de la Iglesia con la comunidad LGBTQ+. Al respecto, León XIV reconoció que "no tengo un plan en este momento" y subrayó que este tema es "muy polarizante dentro de la Iglesia".

COMO FRANCISCO, INSISTE EN QUE TODOS SON BIENVENIDOS

El Papa retomó la idea del "todos, todos, todos" de Francisco, precisando: "Todos están invitados, pero yo no invito a una persona porque tiene o no una identidad específica. Invito a una persona porque es hijo o hija de Dios". Su llamado fue claro: "Todos son bienvenidos, y vamos a conocernos y respetarnos unos a otros".

No obstante, León XIV fue contundente al afirmar que ve "muy poco probable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad o el matrimonio". Reiteró la visión tradicional del sacramento, al señalar que la familia es "un hombre y una mujer en un compromiso solemne".

En su primera entrevista, el papa León XIV afirmó que la Iglesia Católica no cambiará su postura frente a la comunidad LGTBIQ+, aunque recalcó que todas las personas deben ser aceptadas en las iglesias. pic.twitter.com/JFtMROHBOC — La FM (@lafm) September 18, 2025

LLAMA A FORTALECER FAMILIA TRADICIONAL

También se mostró crítico frente a quienes promueven ritualizar bendiciones específicas para identidades diversas, aunque dejó en claro que "los individuos serán aceptados y recibidos".

El Pontífice recalcó la importancia de fortalecer lo que llamó la "familia tradicional": padre, madre e hijos. Recordó, además, que su propia experiencia familiar marcó su vida: "Creo que soy quien soy porque tuve una relación maravillosa con mi padre y mi madre. Ellos tuvieron una vida matrimonial muy feliz durante más de 40 años".

El libro de Allen no solo recoge estas posturas, sino que ofrece una radiografía amplia de los retos que enfrenta León XIV en su pontificado, en un escenario global marcado por la polarización política, los conflictos armados y las demandas de transformación dentro de la Iglesia.