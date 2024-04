¿No te alcanza el día? Consejos para gestionar tu tiempo en el trabajo

Cuando no nos alcanza el tiempo para realizar una sola labor importante como lo es el trabajo, más que la influencia de diversos factores, se puede deber a una mala gestión de nuestro tiempo.









A veces las jornadas de trabajo suelen extenderse y en ocasiones ese tiempo no es remunerado, pues es sabido que el dinero no compra el tiempo, es algo que no regresa.









En ocasiones parece que han pasado unos minutos, pero en realidad ya es casi la hora de salida. Si sueles sentir que no avanzas, pero que el tiempo sí, sólo te generará una carga mental que derivará en estrés.









Aunado a esto, le agregamos que será necesario dedicar más horas para terminar, es posible que el resultado no sea bueno, pues la desconexión laboral es indispensable para nuestra mente.









CONSEJOS PARA ORGANIZAR MEJOR TU TIEMPO

Ser más eficiente en el manejo del tiempo es posible, sólo es cuestión de enfocarte. Existen algunos métodos que te ayudarán a trabajar de manera ordenada, continua, con sentido de la urgencia y hasta la importancia de las tareas, estos son algunos de ellos:









Esquema GDT.

Getting This Done (GTD) es un método de gestión de actividades de David Allen. Se basa en la idea de que una persona necesita liberar su mente de las tareas pendientes. Allen afirma que la mayoría de los bloqueos mentales con los que se encontró son originados por una mala planificación. En este esquema no se establecen prioridades, sino que se crean listas específicas para cada contexto.









Técnica pomodoro

La idea es que al dividir el trabajo en partes más fáciles de manejar, podrás abordar una tarea a la vez y reducir la fatiga mental. Esta estrategia, de acuerdo con Asana, se basa en sesiones de trabajo de 25 minutos y descansos de 5 minutos.

Después de cuatro periodos de trabajo, podrás tomar un descanso más prolongado. Al trabajar con secuencias breves, es más probable que seas más productivo e incluso mantengas la motivación.

La clave para lograr los 25 minutos de trabajo sin interrupciones es evitar las distracciones; por ejemplo, establecer el modo avión en el teléfono, no revisar chats o correos en ese lapso.









Matriz de Eisenhower

Un método muy reconocido para priorizar tareas durante una semana de trabajo es la matriz de Eisenhower, que se basa en cuatro cuadrantes que son resultado de dos variables: la importancia y la urgencia.

Este método te permite tener más claro con qué actividades debes empezar tu día o incluso, si eres muy organizado, tu semana. También puedes eliminar o parar actividades que no son ni urgentes ni importantes, ya sea que las evites o las elimines, esto te permitirá mejorar el flujo del trabajo.

Eat the Frog

Brian Tracy, un gurú en desarrollo personal y empresarial, creó este método con la idea de acabar con la procrastinación, incluso se dice que grandes mentes del mundo de los negocios lo usan como Jeff Bezos y Elon Musk.









Todos tenemos alguna tarea que odiamos realizar, y por eso la ignoramos lo más que podemos, pero si transformamos esa idea y la hacemos primero, eso nos quitará peso de encima.









Dejar de evitar esa "rana" desactiva el proceso de procrastinación.