No quería divorciarse y estrella camión contra la casa de su ex

El impactante momento fue captado en video por los asustados vecinos en el área de 10th Street y Normandie Avenue, de la comunidad de Wesmont, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo.

La esposa del sujeto, Patricia Dunn, dijo que éste estuvo vigilando la casa y pasó en tres ocasiones antes de cometer el ataque.

Señaló que primero rondó en un Chevy Impala y se estrelló contra la vivienda mientras ella estaba adentro, pero no conforme con eso, se fue y regresó en el camión volquete para causar más daño a la casa; además causó daño a otros automóviles que estaban estacionados y a la casa vecina.

Dunn aseguró que su esposo trataba de matarla, por lo que teme por su vida, ya que un hombre con tanta rabia es capaz de cometer cualquier locura.

El Departamento de Policía informó que los agentes tardaron aproximadamente media hora en llegar, debido a que inicialmente se había reportado como un incidente de tránsito y no como un delito.

Entre tanto, Dunn se está quedando en casa de un familiar y ha solicitado una orden de restricción, debido a que el sujeto no había sido detenido hasta el momento.

A woman in South Los Angeles says her husband crashed into her home with a car, and returned with a dump truck and rammed her home again



They are going through a divorce and and she says she fears for her lifehttps://t.co/eZ56U9cRrb



pic.twitter.com/q43Jnd79Va