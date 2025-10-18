  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 18 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

"No Kings": Miles protestan contra Trump en EE.UU. y Europa

Los reclamos incluyeron el respeto a la libertad de expresión, la defensa de los servicios públicos y el fin de las redadas migratorias

Oct. 18, 2025
El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de fomentar las protestas.
El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de fomentar las protestas.

Miles de personas se movilizaron este sábado en Estados Unidos y Europa bajo el lema "No Kings", en protesta contra lo que consideran un creciente autoritarismo del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones se realizaron de forma simultánea en al menos 2 mil 500 ciudades estadounidenses y tuvieron réplicas en capitales europeas como París, Berlín y Londres.

Ciudades como Nueva York, Washington D.C., Chicago, Miami y San Francisco concentraron las protestas más multitudinarias. Los manifestantes rechazaron políticas migratorias agresivas, el despliegue militar en urbes gobernadas por la oposición y los intentos de manipular distritos electorales antes de las elecciones de medio mandato.

Esta fue la segunda jornada masiva del movimiento "No Kings", que tuvo su primera edición el 14 de junio, día del cumpleaños del mandatario. En aquella ocasión, los organizadores estimaron una participación de más de cinco millones de personas.

imagen-cuerpo

PROTESTAS PACÍFICAS Y SIMBÓLICAS

La movilización fue convocada por una coalición de unas 200 organizaciones que destacaron su carácter pacífico. Se prohibió portar armas, y los manifestantes vistieron de amarillo, color asociado a la resistencia no violenta, y algunos portaron disfraces para generar un ambiente familiar.

Los reclamos incluyeron el respeto a la libertad de expresión, la defensa de los servicios públicos y el fin de las redadas migratorias. El lema "No Kings" hace referencia a los orígenes republicanos de EE.UU. y a la crítica a la figura presidencial como símbolo de poder absoluto.

imagen-cuerpo

REACCIONES DIVIDIDAS

Desde Mar-a-Lago, donde pasó el día sin agenda oficial, Trump respondió. “Dicen que me comporto como un rey. No soy un rey”. El presidente también acusó a los demócratas de fomentar las protestas para presionar en el cierre presupuestario que mantiene paralizado al gobierno federal desde el 1 de octubre.

En contraste, figuras republicanas como el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenaron el despliegue de la Guardia Nacional, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó las marchas como “una muestra de odio contra EE.UU.”.

El movimiento "No Kings" continúa ganando fuerza y promete nuevas movilizaciones antes del próximo ciclo electoral.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Día Mundial de la Menopausia: 5 señales silenciosas del inicio de esta etapa natural en las mujeres
Internacional / Mundo

Día Mundial de la Menopausia: 5 señales silenciosas del inicio de esta etapa natural en las mujeres

Octubre 18, 2025

Su impacto va mucho más allá de la biología, pues afecta la salud física, emocional y mental, y continúa siendo un tema que pocas veces se aborda

Pensó que iba a cambiar, lo perdonó y él acabó matándola frente a sus hijos. Está prófugo
Internacional / Mundo

Pensó que iba a cambiar, lo perdonó y él acabó matándola frente a sus hijos. Está prófugo

Octubre 17, 2025

De acuerdo con las autoridades, el crimen fue cometido en Estados Unidos, pero él huyó a territorio mexicano. Exigen justicia

Trump asegura que Maduro le ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados Unidos
Internacional / Mundo

Trump asegura que Maduro le ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados Unidos

Octubre 17, 2025

Esta declaración se produce mientras EU mantiene un inusual despliegue militar en el mar Caribe, en donde se han destruido embarcaciones venezolanas