Niña muere tras ser exorcizada por su abuelo porque lloraba mucho

El abuelo de la pequeña, identificada como Areli Naomi Proctor, es un pastor de una iglesia en San José, California, por lo que decidió realizar el exorcismo a la niña porque lloraba y gritaba mucho.

De acuerdo a información de las autoridades, la menor falleció debido a que algunos familiares la sometieron a un ritual de exorcismo para "librarla de los malos espíritus" que vivían en su cuerpo.

El cadáver de Areli Naomi fue examinado por el médico forense del Condado de Santa Clara, quien dictaminó que la muerte de la menor fue provocada por asfixia.

La única detenida por el homicidio de Areli hasta el momento, es su madre, Claudia Hernández, de 25 años, quien fue acusada de agresión con resultado de muerte en contra de su hija, en complicidad con su padre y su tío; sin embargo, ambos permanecen en libertad.

La Policía informó que la madre de la menor la dejó varios días sin comer para poder realizar la ceremonia, en la que el abuelo llevaba a cabo el exorcismo mientras el tío la ayudaba a sostenerla.

El supuesto pastor dijo que la niña murió "por voluntad de Dios" y aseguró que él hace lo que Dios le indica, incluso declaró que, en la Biblia, Jesús echa afuera a los demonios y sana a los enfermos, por lo que no se sentía arrepentido de los hechos.

