"Neva" o "nieva", ¿cuál es la forma correcta? Esto dice la RAE

Aunque pareciera que no tiene importancia, en realidad saber escribir no significa tener una bonita grafía, sino aplicar las reglas ortográficas que dan orden y sentido a uno de los idiomas más difíciles del mundo, por el numeroso grupo de naciones que lo habla y cada una tiene su particular lexicografía.

Sin embargo, cuando se trata de ortografía, es muy importante conocer cuáles son los errores más comunes en que incurrimos a la hora de expresarnos verbal y por escrito, ya que hay conceptos o verbos que se prestan a la confusión.

Entre esa serie de incógnitas, en esta ocasión toca el turno a una conjugación verbal que puede ser fuente continua de confusión, como, por ejemplo: ¿cómo se dice: "neva" o "nieva"?

Y es que existen verbos regulares e irregulares, y tiene su propia conjungación, que presenta verdaderos desafíos para quienes estudian la lengua.

LA RAE RESPONDE: "NIEVA" ES LA FORMA CORRECTA

Por ello, para sacarnos la duda, la Real Academia Española (RAE) aclara que, aunque hayamos escuchado ambas formas, solo una es correcta, por lo que, de acuerdo con el portal oficial de "Dudas rápidas" de la Academia, la forma correcta para el tiempo presente del verbo "nevar" es "nieva".

Ejemplos correctos incluyen: "¡Cómo me gusta cuando nieva!", u "Hoy nieva en la ciudad".

EXPLICACIÓN DE LA RAE SOBRE LA IRREGULARIDAD DE "NEVAR"

La RAE señala que "nevar" es un verbo irregular con alternancias entre "ie" y "e" en sus conjugaciones, por lo que es válido decir: "En el bosque nieva hoy", como "Está nevando en el bosque".

En estos casos, la clave está en prestar atención a cada conjugación, pues de acuerdo con en el Diccionario Panhispánico de Dudas, de la RAE, "nevar" es un verbo que se conjuga de manera similar a "acertar"; es decir, diptongando las formas cuya raíz es tónica (nieva, nieve, etc.).

La recomendación es evitar formas sin diptongar cuando la raíz es tónica, por ejemplo, no decir "¡Cómo neva!" sino "¡Cómo nieva!"

ESTO SIGNIFICA "NEVAR", SEGÚN LA RAE

Así las cosas, la Real Academia Española, en la última actualización del Diccionario de la Lengua Española, define "nevar" como un verbo intransitivo personal que significa 'caer nieve'. Como verbo transitivo, designa a 'poner blanco algo dándole este color o esparciendo en ello cosas blancas'.

En conclusión, la próxima vez que te enfrentes a la pregunta de si "neva" o "nieva", la respuesta respaldada por laes clara: "nieva" es la forma correcta. ¡Ampliemos nuestro conocimiento del idioma y evitemos los deslizamientos gramaticales!