Mueren dos personas tras impacto de rayo cerca de la Casa Blanca

Alrededor de las 18:52 horas de este jueves, las autoridades recibieron el reporte de que un rayo había caído en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, alcanzando a cuatro personas.

Según informó un portavoz de la Policía Metropolitana, James Mueller, de 76 años, y Donna Mueller, de 74, fallecieron como consecuencia de las lesiones sufridas en el parque.

Durante la fuerte tormenta, James y Donna se resguardaron debajo de un árbol, fue ahí donde el rayo los alcanzó.

En imágenes publicadas por bomberos se observan decenas de vehículos de socorristas en la plaza cubierta de árboles en medio de la tormenta.

Apparent lightning strike Lafayette Park NW. #DCsBravest on scene in the process of treating and transporting 4 patients, all in critical condition. pic.twitter.com/1jyCh44Q2n