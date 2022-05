Mueren 27 personas por incendio en edificio de Nueva Delhi, India

El accidente se registró este viernes, cuando un edificio estalló cerca de la estación del metro.

Las autoridades informaron que 50 personas fueron evacuadas del inmueble; además de las 27 personas fallecidas, hay 25 lesionadas recibiendo atención médica.

Los decesos ocurrieron en el segundo edificio, donde se almacenaba material plástico usado en la manufactura de equipo como cámaras de seguridad.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Atul Garg, advirtió que la cifra de muertos podría aumentar ya que siguen en marcha las operaciones de rescate siguen en marcha.

Atul Garg mencionó que se trata de un incendio masivo y que los servicios de rescate están intentando acceder a la tercera planta del edificio. Destacó además que, el edificio no estaba equipado con equipo antiincendios, como extintores.

At least 20 people were killed in fire that broke out at a building near Mundka Metro Station in Outer Delhi on Friday, Delhi Fire Services chief Atul Garg said. "It´s a massive fire. So far, we have recovered 20 bodies from 1st and 2nd floor.

