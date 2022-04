Modelo de OnlyFans asesina a su novio a puñaladas

La Policía informó que recibieron una llamada de emergencia la tarde del pasado domingo, en un edificio de apartamentos de lujo y al llegar encontraron al joven herido, por lo que lo llevaron a un hospital, pero falleció.

Un portavoz de la Policía de Miami dijo que hubo un altercado físico entre la pareja, lo que provocó a la mujer a apuñalar a su novio.

The New York Post informó que el joven tenía poco tiempo viviendo con su novia en el edificio One Paraiso y los vecinos declararon que constantemente tenían riñas muy fuertes, por lo que las autoridades tenían que involucrarse; sin embargo, dijeron, siempre era ella quien lo atacaba.

"La he visto golpearlo varias veces. Nunca lo he visto golpearla", declaró Ashley Vaughn.

Los amigos de la pareja aseguraron que era una relación muy conflictiva y difícil. "Por lo que hemos experimentado personalmente, creemos que Christian no la pondría en una posición en la que necesitaría apuñalarlo para protegerse", dijeron.

Sin embargo, una persona que vive en un departamento cercano aseguró que vio al joven agredir a Courtney unos días antes del asesinato. "Él la estaba golpeando. No podría decir si era con la mano abierta o con la mano cerrada, pero él la estaba golpeando".

En redes sociales, la modelo se describe como: "Orgullosa texana. Modelo de acondicionamiento físico de tiempo completo y amante de la buena comida que vive con sus perros Jesse y Ranger".

La Policía declaró que al ser detenida, la joven amenazó con suicidarse, por lo que fue trasladada a un hospital mental para su internamiento, bajo la Ley Baker de Florida, que permite que las autoridades, jueces, médicos o servicios de salud mental trasladen a una persona durante 72 horas si presentan tendencias suicidas o violentas.