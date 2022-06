Mientras dormía, rata le come la cara a abuelita

Diana presentó mordidas en la cara, cuello y manos; ha sido llevada de emergencia a la clínica, donde le pudieron rescatarla con vida vida tras 4 días de cuidados.

PUBLICIDAD

Debido al mal cerebral que padece, Kirk no se dio cuenta que estaba siendo atacada por el roedor en su habitación. A lo largo de la noche, la fémina empezó a sentir apenas que "algo" arañaba sus pies; no obstante, gracias a la oscuridad del cuarto, no pudo diferenciar qué era y minutos después, regresó a dormir sin imaginar el horror que iba a vivir.