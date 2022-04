Mesera arroja aceite hirviendo a niña de 3 años

La pequeña Brianda estaba junto a su familia en un local de hamburguesas, mientras esperaban a que les dieran la comida, la pequeña quiso ir al baño; en ese momento, una mesera salió de la cocina con un sartén con aceite hirviendo, mismo que terminó derramándola en la menor tras tropezarse con ella.

Rápidamente, tanto los familiares como el resto de personas presentes se acercaron a auxiliar a la niña. Por su parte, los empleados del lugar solo le brindaron un balde de agua fría para ayudar a la pequeña.

Tras el incidente, la niña fue trasladada a un hospital cercano, en donde recibió la curación de sus heridas, pero por la gravedad de las quemaduras tuvieron que llevarla finalmente al Hospital de Niños de La Plata.

Actualmente se encuentra internada en estado delicado, a la espera de una evolución y un eventual trasplante de piel.

Está cada día peor. Sigue con fiebre, no quiere comer. Está muy sedada, le dan mucha morfina para que no le duela tanto. Cada vez que la veo me destroza", dijo Graciela, su madre, en declaraciones a Telenueve.

"Tiene toda la cara, el cuello, los brazos quemados. Me parte el alma verla así", dijo la madre de la niña. Además, mencionó que los dueños del restaurante se han desentendido de la situación. "Todavía no se comunicaron conmigo, ni siquiera disculpas pidieron".