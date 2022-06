Mattel presenta su primera Barbie transgénero

La histrión es conocida por su destacado papel en la exitosa serie Orange is the new black, con la cual le rinde un homenaje a su trayectoria.

Con esta nueva pieza, Mattel pretende visibilizar la inclusión, a la vez que permita a las personas sentirse identificadas, señaló Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora Global de Barbie y muñecas de la empresa.

Asimismo, dijo que están orgullosos de destacar la importancia de la aceptación y la inclusión en todas las edades, a fin de reconocer el significativo impacto de Laverne en la cultura.

El homenaje, señala Mattel, es por la trayectoria de Cox, así como por su impulso como activista de los derechos de la comunidad LGBT+ en la Unión Americana.

"Espero que la gente pueda ver esta Barbie y soñar en grande como lo he hecho yo en mi carrera", refirió Laverne, y añadió que está anhelando que sus fans vean su muñeca en los estantes, la compren y la sumen a su colección.

La pieza fue diseñada por Carlyle Nuera; la ropa de la Barbie es un corpiño rojo encima de un body plateado, con una falda de gasa roja y el cabello es una melena dorada, como la de su modelo.

La Barbie Laverne Cox es parte de la "Tribute Collection", serie especial de muñecas dedicadas a personalidades destacadas, como la reina Isabel II de Reino Unido; la actriz Lucile Ball o la diseñadora Vera Wang.