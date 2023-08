Mattel paga 300 mil pesos por jugar UNO, te decimos cómo postularte

Numerosos entusiastas disfrutan de los juegos de mesa, y Mattel es consciente de ello. La compañía ha anunciado una emocionante oportunidad para todos aquellos que deseen probar su última creación, UNO Quatro.

Según informa el sitio de noticias CNN, los interesados tienen la posibilidad de ganar hasta 277 dólares por hora al participar en esta actividad.

Mattel tiene como objetivo seleccionar a individuos para ocupar el puesto de "Chief UNO", además de que promocionen el juego en plataformas de redes sociales.

Si deseas participar, tienes que presentar tu solicitud a más tardar el 10 de agosto a través del sitio web oficial de Mattel. Para acceder al formulario de solicitud, solo tienes que accesar a siguiente enlace https://shop.mattel.com/pages/chief-uno-player

Requisitos para postularte:

-Ser mayor de edad.

-Estar dispuesto a trabajar 4 días a la semana durante 4 horas seguidas (los horarios están sujetos a cambios).

-Debe estar dispuesto a aparecer en videos y transmisiones en vivo a través de redes sociales.

-Estar dispuesto a jugar con desconocidos.

-Exclusividad en asociaciones de juegos hasta fin de año.

-Todo material relacionado con Mattel debe crearlo y después enviarlo a revisión con el equipo social.

-Poder trabajar en la ciudad de Nueva York, al menos por 4 semanas consecutivas.

Si estás interesado, sólo debes de tener vista vigente y Mattel se encarga de gestionar el papeleo. De quedar seleccionado, la compañía estará pagando 4 mil 444 dólares a la semana, es decir, un aproximado de 75 mil pesos. Y como el proyecto dura un mes, el sueldo final será de 300 mil pesos.

Así también, los creadores de contenido en redes sociales podrían obtener más seguidores, pues Mattel solicitará videos diarios donde salgan a las calles para probar el nuevo UNO Quatro.

En las redes sociales de la página de Mattel se anuncia lo siguiente:

"Has jugado UNO, has jugado DOS y ahora puedes jugar UNO QUATRO, un desafío clásico de cuatro con un toque de UNO. Soltar e intercambiar para obtener cuatro en una fila que coincidan con el color O el número. Incluso hemos agregado mosaicos de acción especiales para mantener a tu oponente alerta".

do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER? for more info, visit https://t.co/WKYksZ5Dv0 pic.twitter.com/N56DxIVXv9