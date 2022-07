Madre estrangula a sus tres hijos y luego se quita la vida

Según las autoridades, Sonia Loja de 37 años de edad, tenía una guardería "no oficial" en su domicilio, y el día del crimen les pidió a los padres que no llevaran a sus hijos, bajo el argumento que no podría cuidarlos.

"En espera de una autopsia oficial, los hallazgos preliminares indican que la señora Loja estranguló a sus tres hijos antes de suicidarse. Sin embargo, ésta sigue siendo una investigación activa", informó la policía en un comunicado.

De acuerdo con informes, la policía recibió una llamada a las 18:30 horas del pasado 27 de julio, de un hombre que estaba angustiado y llorando. Al llegar al lugar, agentes encontraron los cuerpos tanto de la madre como de sus tres hijos.

"Es un momento extremadamente difícil para muchos de nuestros agentes, especialmente para aquellos que tuvieron que entrar a la casa", mencionó Patrick Ridenhour, jefe de la policía de Danbury.

Los vecinos de las víctimas aseguraron que Sonia Loja era una mujer tranquila. "He tenido un nudo en el estómago desde que me enteré de lo que pasó", dijo Elvis, uno de los vecinos de la familia.