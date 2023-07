La inteligencia artificial no podrá reemplazar estas profesiones

La inteligencia artificial (IA) es una gran herramienta tecnológica aplicable en diversos ramos; sin embargo, de acuerdo con una experta, jamás podrá reemplazar a quienes ejercen algunas profesiones.



Y es que mientras la IA avanza a pasos agigantados en la toma de decisiones precisas y elevar la eficiencia en distintos ramos, existen carreras que no podrán ser reemplazadas.

Andrea Valenzuela, rectora de la Universidad Latinoamericana, señaló que la inteligencia artificial capacita a las máquinas para que aprendan y hagan diversas tareas propias de los humanos; es decir, se aplica en la conducción autónoma y en la automatización de tareas.

Aunque se ha dicho que miles de oficios y empleos serán reemplazados con la IA, la experta señala que hay profesiones "blindadas" contra ella.

Así las cosas, si respira tranquilo, pues si en tu profesión se requiere creatividad, es improbable que la IA haga tu trabajo.

Puso como ejemplo las carreras de arquitectura y diseño, ya que ambas tratan de la creatividad, una capacidad estrictamente humana, ya que ambas necesitan de la perspectiva única y personal de sus clientes.

Otros que no serán "tocados" por la inteligencia artificial son los comunicadores, pues la IA, según Andrea Valenzuela, aunque "puede generar mucho contenido escrito, te puede escribir tesis y hasta respuestas muy concretas; sin embargo, no comprende el contexto, el significado implícito, las emociones, ni tampoco puede tener esa sutileza corporal que tenemos cuando nos comunicamos, cuando podemos hablar de una forma no necesariamente escrita", destacó.