IMÁGENES FUERTES: Fotos y videos del atentado terrorista en Colombia; hay 6 muertos y varios heridos

Cerca de las 18:00 horas, en Colombia se registró un ataque terrorista en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali, con saldo preliminar de 6 muertos y más de 60 heridos, en su mayoría civiles.

El atentado ocurrió en la avenida Carrera Octava, una arteria principal en el suroeste del país; además de las instalaciones castrenses, varios establecimientos resultaron afectados.

Atentado terrorista en Cali deja 5 muertos y 14 heridos cerca de una base aérea.



Petro acusa a "La Junta del Narcotráfico" y lo califica como venganza por operativos del Gobierno.



Más fotos y videos del ataque https://t.co/UXhKzIvrcD pic.twitter.com/Cajb41Qdvx — Sepa Más (@Sepa_mass) August 21, 2025

JUNTA DEL NARCOTRÁFICO, QUE SE LE CONSIDERE TERRORISTA

Medios internacionales consignaron lo ocurrido, y las imágenes no tardaron en sacudir y saturar las redes sociales; por su parte defensores del pueblo señalaron que no es lo mismo atentar contra civiles que contra fuerzas armadas.

Atentado TERRORISTA en Cali, Colombia en los alrededores de la base aérea Marco Fidel Suárez de esa ciudad, estalló un CARRO BOMBA que cobra la vida de al menos cinco personas y unas 15 más heridas. Un camión bomba no alcanzó a estallar. #SucreEnLaNoticia pic.twitter.com/GIPSyrta18 — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) August 21, 2025

Por su parte, al tener conocimiento de los hechos, el presidente colombiano Gustavo Petro partió de inmediato desde Valledupar (oriente) a Cali, donde presidiría el Consejo de Seguridad con las autoridades, acompañado Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, y de la jerarquía militar.

?? Atentado terrorista en Cali, Colombia



El presidente pidió al mundo designar a "La Junta del Narcotráfico" —vinculada a disidencias de las FARC y el Clan del Golfo— como organización terrorista global.https://t.co/UXhKzIvrcD pic.twitter.com/ZbMipmVPue — Sepa Más (@Sepa_mass) August 21, 2025

El mandatario condenó el atentado, se refirió a él como un acto terrorista, y lo atribuyó a una venganza por parte de narcos, por las acciones emprendidas en su contra.

"El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de 'La Junta del Narcotráfico'", aseveró.

Gravísima la situación en Colombia. Se reportan al menos 16 atentados terroristas, solo durante la mañana.



Balaceras, coches bombas, motos bomba, sicariato, entre otros.



Caos total en el país.pic.twitter.com/WDlIfrsQv0 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) June 10, 2025

Además, puso nombre a quienes encabezan esas disidencias, Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que conforman La Junta, y pidió que esa organización fuera designada globalmente como "terrorista".

REDES SOCIALES COMPARTEN LA MAGNITUD DE LA TRAGEDIA

Tras conocerse la magnitud de lo ocurrido, las imágenes del atentado terrorista fueron compartidas en la red social X (antes Twitter), en las que se aprecia cómo quedó el sitio del atentado.

Se ven árboles y vehículos; sin embargo, lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos.

A raíz de lo ocurrido, las autoridades colombianas ofrecieron una recompensa de 400 millones de pesos colombianos (100 mil dólares, aproximadamente) por información que conduzca con el paradero de los responsables.

Horas después, el presidente Petro anunció la captura de un sujeto apodado "Sebastián", perteneciente a las estructuras del EMC, dirigidas por Marlon, subordinado de La Junta del Narcotráfico.