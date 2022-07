Hombre muere tras beber una botella de licor en dos minutos

El residente, cuya identidad no ha sido revelada, visitó el restaurante Blue Corner Car Wash & Liquor, y participó en el desafío para ver quién podía tomar una botella en el menor tiempo posible.

Parte del momento quedó grabado en un video que fue publicado en redes sociales; en el se puede ver al hombre consumiendo a toda velocidad la bebida alcohólica, mientras algunas personas que lo acompañaban aplaudían y lo llenaban de ánimos para que saliera triunfador del desafío.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9