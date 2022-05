Hombre lanza pastel a "La Mona Lisa" en el museo del Louvre

De acuerdo con testigos, el atacante fue un joven disfrazado de una persona de la tercera edad.

Presuntamente luego de fingir que requería de una silla de ruedas, el sujeto se logró ubicar en una zona reservada para personas de movilidad reducida y una vez ahí, se puso de pie y le lanzó un pastel a la famosa pintura de Leonardo da Vinci.

Rápidamente el atacante, que hasta el momento se desconoce su identidad, fue expulsado del museo por seguridad.

Por fortuna la pintura no sufrió ningún daño gracias al cristal que la protege.

En las imágenes que se han hecho virales se puede ver el desconcierto de los presentes durante el ataque. La última vez que se había atentado contra "La Mona Lisa" fue en 2009, cuando un turista le lanzó una taza de té.

Maybe this is just nuts to me but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022