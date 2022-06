Hombre asesina a machetazos a su sobrino tras discusión

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de junio, cuando las autoridades fueron alertadas por el brutal asesinato al interior de una vivienda; al llegar al lugar encontraron la devastadora escena.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Mahadeo Suhnandan de 50 años, tomó un machete y atacó varias veces a su sobrino Neraz Roberts, quien vivía en la misma casa, por la cual llevaban peleando desde hace unos años.

PUBLICIDAD

El asesinato habría tenido como motivación el pleito por la propiedad, ya que un vecino declaró que ambos peleaban constantemente porque Suhnandan había corrido de la vivienda al padre del joven después de que muriera la abuela de Neraz.

Desde entonces, el sobrino vivía en el sótano mientras que el sujeto de 50 años y su tía, se habían adueñado de la casa.

Suhnandan fue detenido el mismo día del homicidio; al ser llevado a su primera audiencia, relató cómo asesinó a Roberts.

"Escuché a Neraz decir que me mataría si me atrapaba (...) toda su vida quiso matarme, así que lo corté. Bajé las escaleras, abrí su puerta de una patada y le pregunté por qué quería matarme (...) me empujó y lo corté tres veces.

Según los reportes, la noche anterior nuevamente habían peleado por la casa y Roberts habría amenazado a su tío con matarlo; entonces, cerca de las 05:00 horas, el hombre atacó brutalmente al joven mientras le decía que "había tenido suficiente".

"Bajé las escaleras, abrí su puerta de una patada y le pregunté por qué quería matarme (...) me empujó y lo corté tres veces".