Fue a comer con su hijo; perdió la vida al defenderlo del ataque

Según con testigos, Martha Alejo esperaba en la fila de un establecimiento de comida junto a su hijo, una vez que un tiroteo se desencadenó en el sitio, lo cual la hizo ponerse entre el adolescente y las balas, desencadenando su fallecimiento; de esta forma lo reportó la policía local de Phoenix, Arizona.

Happening now: the family of Martha Adriana Alejo, 32, is speaking to the media at Phoenix PD. Her brother Adrian (left) and the father of two of her children, Gabriel, will speak. @12News pic.twitter.com/hJ6zwe5ng1