Explota hotel en Texas; hay víctimas y se teme colapse el edificio

Una demoledora explosión se registró la tarde de este lunes en un hotel en Fort Worth, Texas, donde, de acuerdo con reportes preliminares, reportan varias víctimas, así como se teme el colapso del edificio.

De acuerdo con la información que se ha filtrado a las redes sociales y medios de comunicación, se trata del Hotel Sandman Signature, ubicado en el corazón de la ciudad.

Bomberos y rescatistas acudieron a atender el siniestro y reportan que hay numerosas víctimas, pero no se ha determinado si hay fallecidos.

Tras la fuerte explosión en el perímetro del edificio quedaron ventanas despedazadas, marcos salidos, así como escombros.

Testigos informaron que fue tan estruendoso el estallido, que se escuchó a varios kilómetros, alertando a los ciudadanos.

Bomberos, paramédicos y demás cuerpos de rescate fueron alertados de lo que estaba pasando, por lo que se dirigieron al lugar para ayudar en las tareas de rescate y atención a las víctimas.

Por otra parte, debido a la explosión, que pudo haberse derivado de una acumulación de gas, las autoridades temen que el enorme edificio se venga abajo, por la posible debilidad de la estructura.

#BREAKING: Significant Explosion has taken place at a Hotel with mass casualty incident declared



#FortWorth | #Texas



Currently, numerous authorities and other law enforcement personnel are on the scene of a significant gas explosion at the Sandman Signature hotel in... pic.twitter.com/63bd2c7qnb