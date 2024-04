EU responde a AMLO sobre Informe de Derechos Humanos

Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos respondió al señalamiento que hiciera el presidente de México sobre que el informe del Departamento de Estados sobre Derechos Humanos, y dijo que la publicación no era una violación a la legislación internacional.

Fue el martes cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó que el documento violaba flagrantemente las leyes internacionales.

Durante una rueda de prensa, en la que a Vedant Patel, vocero adjunto del Departamento de Estado, le cuestionaron sobre los señalamientos del mandatario mexicano, este respondió:

"Desde luego, la publicación del informe sobre derechos humanos no es una violación a la legislación internacional".

Watch the Daily Press Briefing from the State Department. https://t.co/I9mbBzpvWo