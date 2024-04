Estos son los 5 mejores rubores para lograr un ´efecto natural´ en tu maquillaje

Encontrar el rubor perfecto no siempre es una tarea fácil, pues cada piel tiene tonos que le favorecen más que otros y además la calidad de los productos no siempre es la mejor, por lo que aquí te contamos cuáles son los mejores cinco coloretes para tu lucir un look natural.

Durante mucho tiempo la forma más común de encontrar este producto de maquillaje era en una sola presentación, el polvo compacto, sin embargo, la industria de la belleza se ha reinventado durante los últimos años por lo que ahora no sólo puedes encontrarlo en su clásica presentación sino que ahora un gran número de marcas tienen rubores en crema, mismos que han causado sensación entre los consumidores de belleza.

El rubor es un producto utilizado desde tiempos muy antiguos, que ayuda a dar más color a nuestro rostro y resaltar nuestras facciones, por lo que para muchos es un producto esencial de belleza al maquillarse.

Y si bien, su aplicación al inicio puede resultar confusa, pues la intensidad del producto varía, con la práctica podrás ir comprendiendo cual es la pigmentación justa para tu piel.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES RUBORES PARA CONSEGUIR UN MAQUILLAJE NATURAL?

Aunque tanto los rubores en polvo como en crema son muy buenos, aquellos de presentación líquida ha adquirido popularidad por marcas como Rare Beauty y Maybelline, sin embargo existe una amplia variedad de productos que te darán un efecto natural, aquí te mostramos algunos:

Miracle Pure Blush de Max Factor, es un rubor líquido vegano que seguro te encantará.

de Max Factor, es un rubor líquido vegano que seguro te encantará. Cheek Heat All in 1 de Maybelline, tiene un acabado suave que te brinda una apariencia natural.

de Maybelline, tiene un acabado suave que te brinda una apariencia natural. Good Girl , otro colorete líquido que brinda un acabado luminoso.

, otro colorete líquido que brinda un acabado luminoso. Rare Beauty Blush, es el rubor más famoso por su fácil aplicación y luminoso acabado.

es el rubor más famoso por su fácil aplicación y luminoso acabado. Rubor en polvo de Mac, brinda un acabado mate suave que ofrece un look ligero.