Estas son las mejores bebidas para sustituir el café, según Harvard

El café es una de las bebidas que mayormente se consume en todo el mundo, pero algunas personas por varias cuestiones deben prescindir de él o simplemente no es de su agrado. Existen otras alternativas que pueden interesarte.









Muchas personas consumen café como fuente de energía, es un hábito muy común y popular, pues quién no ha dicho o escuchado que "sin café no funcionan". Sin embargo, el consumo excesivo de esta bebida puede traer algunos efectos secundarios no deseados como el nerviosismo o problemas digestivos.









Por lo anterior, a largo plazo el consumo de café podría traer consigo impactos negativos en nuestra salud y generar mayores afectaciones.









De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, el consumo de café puede disminuirse con estas alternativas que son más saludables y equilibradas. Estas bebidas ofrecen ese impulso de energía que muchos relacionan con el café, pero sin comprometer tu salud a largo plazo:

















MATE

La yerba mate (o mate) es una infusión herbal proveniente del árbol Ilex paraguariensis en América del Sur que tiene un sabor terroso y más amargo que otros tés.









Esta bebida tradicionalmente consumida en Argentina, contiene antioxidantes como el ácido clorogénico y tanta cafeína como el café (80 a 175 mg por taza). Se cree que promueve la pérdida de peso y reduce el colesterol, aunque no ha podido ser comprobado en diversos estudios. Quienes consumen esta bebida dicen sentir menos fatiga y mejor concentración.









TÉ MATCHA

Esta bebida ha conseguido bastante popularidad en los últimos años. Similar al té verde, se cultiva a la sombra, lo que le da un color verde intenso y alto contenido de polifenoles.

Sus hojas enteras se muelen en polvo fino y se baten con agua caliente o leche. Contiene aproximadamente de 40 a 175 mg de cafeína por taza y los mismos antioxidantes que el té verde, como la teanina y las catequinas, pero su concentración de cafeína puede ser más alta que la del té verde estándar e incluso que el mismo café.









TÉ DE YAUPON

Al igual que el mate, el yaupon es un té herbal estadounidense con un sabor suave a pasto, similar al té verde. Contiene ácido clorogénico y antioxidantes que se cree que reducen la inflamación y aumentan la energía. Esta bebida también libera teobromina, la cual aumenta el flujo sanguíneo y puede incrementar la energía y la alerta, pero su efecto es más gradual y prolongado en comparación con la cafeína.