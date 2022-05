Enfermera se casa en hospital tras perder piernas en explosión

A través de redes sociales, circula un emotivo video donde se muestra a la enfermera de nombre Oksana Balandina en el baile nupcial con su pareja, Viktor Vasyliv.

En las imágenes tomadas por la cámara de un voluntario, se muestra a como Vasyliv sostiene en brazos a su esposa mientras bailan en la sala del hospital de la ciudad de Lviv.

The first wedding dance of Viktor and Oksana had to take place at the Lviv hospital.



Oksana, a 23-y-old nurse from Lysychansk, lost her legs on 27 March from a Russian mine.



After 4 surgeries in Lysychansk, Oksana was evacuated to Dnipro & now to Lviv. pic.twitter.com/KoSxrcn6sg

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2022

La enfermera de 23 años perdió las piernas el pasado 27 de marzo cuando ella y su pareja regresaban a casa en Lysychansk en Ucrania, en la región oriental de Luhans; pese a que tomaron el camino acostumbrado, Oksana tuvo la mala fortuna de pisar un artefacto explosivo. Situación que le causó graves heridas.

"Me miró cuando explotó la mina. Caí con la cara en el suelo. Hubo un ruido extremo en mi cabeza. Luego me di la vuelta y comencé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más fácil respirar porque no había suficiente aire", recordó Oksana.

Viktor Vasyliv, que caminaba detrás de ella, resultó ileso. "Cuando sucedió, me rendí desesperado, no sabía qué hacer. La vi que no se movía", mencionó.

Oksana ha pasado el último mes siendo atendida en varios hospitales; sin embargo, los médicos tuvieron que amputarle las piernas y cuatro dedos de la mano izquierda.

Tras cuatro operaciones, Oksana fue evacuada a Dnieper, donde sus heridas sanaron y fueron preparadas sus extremidades para las prótesis. Fue hace casi una semana que llegó a Lviv en un tren.

Una vez instalados en el lugar, la pareja, que tiene una relación de seis años y dos hijos decidieron dar un paso más, y se casaron en la habitación donde Oksana se reponía de sus heridas.

La enfermera ahora está preparada para viajar a Alemania con su esposo para recibir un tratamiento adicional.