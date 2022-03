Elon Musk reta a duelo a Vladimir Putin; el premio será Ucrania

Se trata de Elon Musk, propietario de las compañías Tesla, Space X y Neuralink, quien a través de su cuenta de Twitter le lanzó el reto al mandatario.

Llamó a Putin a combatir cuerpo a cuerpo, y quien ganar se agenciaría a Ucrania, que desde el 24 de febrero está combatiendo a las tropas rusas.

"Por la presente desafío a Vladímir Putin a un combate (cuerpo a cuerpo). El premio es Ucrania", tuiteó el multimillonario.

Asimismo, en otro post escrito en ruso, Musk le pregunta al mandatario de Rusia si aceptaba la propuesta.

"¿Acepta esta pelea?", le dice Elon en otro tuit, el cual escribió en la cuenta oficial del Kremlin, en inglés.

Dijo que hablaba en completamente en serio, ante la perplejidad de sus más de 77 millones de followers.

Sin embargo, la respuesta no fue del propio Putin, sino de Dmitry Rogozin, director de la Agencia espacial de Rusia, Roscosmos, quien le reviró, como lo ha hecho en otras redes sociales: "Pequeño demonio, tú aún eres joven".

