Eclipse solar híbrido será este 19 de abril

En algunas regiones del planeta, se podrá apreciar el "eclipse solar híbrido", el último se presentó hace 18 años exactamente en el 2005.

¿Pero que es un eclipse solar híbrido?

El eclipse solar híbrido es un fenómeno astronómico muy especial, ya que primero comienza como eclipse anular, y mientras pasa el tiempo y la sombra se apodera de la Luna se va convirtiendo en uno de categoría total por tan sólo unos minutos, posteriormente regresa a ser anular. De acuerdo con expertos en varias zonas de la Tierra la Luna permanecerá cerca y su sombra cubrirá completamente al Sol, logrando que esté totalmente eclipsado y dependiendo de la ubicación en que se encuentre cada amante de la astronomía podrán apreciar un eclipse anular, total o híbrido.

Este tipo de eclipses, son poco comunes. A pesar de su poca frecuencia, millones de habitantes de este planeta, podrán disfrutar de este fenómeno de manera presencial y otros a través de plataformas digitales online.

En hora peninsular española, el eclipse se iniciará el jueves 20 a las 2:34 AM en el Océano Índico y finalizará a las 7:59 AM en el Pacífico. Durará un total de 5 horas y media, encontrando el punto máximo del eclipse, es decir, el punto donde se observa el eclipse total, a las 5:17 AM con una duración de aproximada de 1 minuto.

¿Se podrá observar este eclipse desde México?

Desafortunadamente la respuesta es "no". De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, solamente será visible en Australia, Papua, Nueva Guinea de manera mixta y de forma parcial se podrá apreciar desde el sureste de Asia, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda.

No cabe duda que estos acontecimientos son dignos de estar marcados en el calendario. Están son las fechas de los próximos eventos meteorológicos del 2023.

-20 de abril: Eclipse Mixto de Sol, el evento será visible como mixto en Indonesia, Australia abril de Sol y Papua Nueva Guinea. Será visible como parcial en el sureste de Asia, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda.

-5 de mayo: Eclipse Penumbral de Luna, el fenómeno será visible en África, Asia y Australia

-14 de octubre: Eclipse anular de Sol, será visible como anular en el oeste de Estados octubre de Sol Unidos, América central, Colombia y Brasil. Será visible como parcial en todo América menos su extremo meridional.

-28 de octubre: Eclipse parcial de Luna, visible en el este de América, Europa, África, Asia octubre de Luna y Australia.