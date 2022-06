Dos trabajadores quedan atrapados en tanque lleno de chocolate

PUBLICIDAD

De inmediato, los servicios de emergencia acudieron a auxiliar a los trabajadores y los Bomberos tuvieron que cortar los tanques haciendo un agujero en el costado izquierdo para poder rescatarlos.

PUBLICIDAD

Un portavoz de la compañía conformó que los empleados fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica, sin embargo, no se dio a conocer su estado de salud.

El representante de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), Leni Fortson, informó que los dos hombres se encontraban limpiando los tanques cuando quedaron atrapados.

Aunque no está claro cómo es que quedaron dentro de los recipientes ni qué cantidad de chocolate había, algunos medios han señalado que se trataba de chocolate seco, no obstante, aún no se dan mayores informes del suceso.

Fortson explicó que los dos trabajadores pertenecen a una compañía que se dedica a pintar, limpiar y reparar tanques.