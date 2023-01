"Déjame tocarte poquito", dice abuelo a su nieta adolescente

Constantemente el anciano se propasaba con su nieta, quien le contó a su papá, pero éste no le creyó y la ignoró; sin embargo, al platicarle a su madre la situación por la que estaba pasando cuando ellos no estaban en su casa, las cosas cambiaron.

Su mamá sí le creyó, y le regaló un celular para que pudiera grabarlo y tener pruebas que demostraran las acciones del libidinoso sujeto.

En el video se ve cuando la joven está acostada en su cama y, al verla, el anciano se acerca y en voz baja le hace proposiciones indecorosas.

"Te toco un poquito, un poquito nada más. Vamos para ahí un ratito, a la cocina nada más", le susurra el hombre, mientras ella solo atina a decir "no, no, no".

Ante la situación, la joven compartió el video y aseveró que decidió hacer pública su situación para que su papá se dé cuenta del error que cometió al no creerle, y aunque tiene temor de las consecuencias, era la única manera de que el martirio terminara.

"Tengo 16 años y desde hace dos meses atrás vengo sufriendo acoso por parte de mi abuelo. Nunca ha llegado más lejos que mirarme, tocarse delante de mí y ofrecerme dinero para acostarme con él. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca me le insinué", expuso la joven.

La difusión de la grabación en redes sociales causó indignación entre los usuarios, quienes condenaron que el padre no confiara en las palabras de su hija y creyera inocente al inmoral anciano.

Luego de que un tío de la menor vio el video, la rescató, la llevó a interponer una denuncia ante las autoridades y la resguardó en su casa, mientras el hombre de 72 años fue detenido por elementos de la División de Delitos Contra las Personas.

Cabe destacar que el video se grabó hace dos años; sin embargo, recientemente fue retomado por el movimiento Me Too, donde comparten casos de abuso sexual, violación y acoso, con el fin de terminar con la impunidad de los abusadores y violadores.