Deja a su bebé para irse con el novio; al volver la halla muerta

La desnaturalizada madre es Alessia Pifferi, de 37 años, quien cuando estuvo ante la Policía, les declaró que, aunque estaba segura de que acabaría mal, optó por irse.

De acuerdo con las autoridades, la mujer le mintió a su novio, a quien le dijo que había dejado a la pequeña en casa de su hermana, por lo que sin más emprendieron el viaje al pueblo de Bérgamo.

Seis días más tarde, la fémina volvió a la casa y encontró a su pequeña sin vida, quien, de acuerdo con el fiscal, murió de hambre y sed.

Al ver lo ocurrido, Alessia le pidió auxilio a un vecino, a fin de que llamara a la Policía y a una ambulancia.

Cuando las autoridades arribaron, Pifferi les explicó lo que había hecho, y que estaba consciente de que, al dejar sola a la niña, eso podría pasar, pero no le importó.

"Cuando me fui no estaba tranquila. Sabía que estaba haciendo algo que no debería haber hecho, que podía pasar cualquier cosa. Incluso lo que sucedió después", indicó.

También dijo que no era la primera ocasión que la dejaba sola, sólo que el tiempo que pasaba fuera de casa era más corto, que podría ser de horas, hasta dos o tres días.

Durante la investigación, se descubrió que la madre estaba desempleada, además de que no tenía nada de alimentos en el refrigerador, además de que desconoce quién era el padre de la pequeñita.

Ahora, Alessia emprendió el viaje en el camino de la justicia, pues deberá responder por homicidio voluntario, con agravante de premeditación y motivos fútiles.