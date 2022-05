DEA ofrece cuantiosas recompensas por Caro, "El Mayo" y Chapitos

De acuerdo con el comunicado, la DEA ofrece 45 millones de dólares de recompensa a quien proporcione información que coadyuve a la captura de los líderes criminales.

Los capos más buscados por el Gobierno estadounidense son: Rafael Caro Quintero, por quien ofrecen 20 millones; Ismael "El Mayo" Zambada, 15 millones, e Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, 5 millones por cada uno.

Otros de los más buscados, pero por los que no se ofrece dinero, pero sí solicitan apoyo de la ciudadanía para detenerlos son: Ismael Zambada, "Mayito Flaco"; Alfonso Limón Sánchez, "Poncho Limón", y Alfonso Arzate García, "Aquiles".

A raíz de ello, Ioan Grillo, periodista especializado en el tema del narco, compartió en sus cuentas un cartel de la DEA:

"ÚLTIMA HORA: la DEA lanza nueva campaña de carteles para perseguir a todo el Cártel de Sinaloa: Caro Quintero, El Mayo y Chapitos. Se ofrece $45 millones.

La campaña surge en medio de la frustración por el nivel de tráfico de fentanilo y la falta de acción en México. Cartel en la frontera de San Ysidro", refiere.

El fentanilo es una sustancia que preocupa a Estados Unidos, ya que es una droga 100 veces más potente que la morfina y 50 más que la heroína; su consumo y nivel de adicción es una epidemia en ese país, señala Grillo.

Y es que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en el vecino país del norte más de 47 mil personas mueren al año por sobredosis de drogas sintéticas, como el fentanilo.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que, como parte de Acuerdo Bicentenario entre México y Estados Unidos, cada 5 días se está desmantelando un laboratorio clandestino del citado estupefaciente.

