Cuba se acerca a la hora cero: esto es lo que se sabe de su situación

Cuba enfrenta una de las crisis más severas de los últimos años. La escasez de combustible ha llevado al país a una parálisis casi total que afecta desde hospitales y transporte hasta la recolección de basura y el turismo, mientras la población lidia con una creciente falta de alimentos y un aumento acelerado de precios.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha respondido con medidas de restricción bajo el concepto de "resistencia creativa", pero en las calles la realidad es otra: movilidad limitada, servicios mínimos y un desgaste social que se profundiza día con día.

CUBA SE QUEDA SIN COMBUSTIBLE PARA AVIACIÓN

Este domingo, el gobierno cubano advirtió a aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes, el país se queda sin combustible para aviación. La notificación, confirmada por fuentes oficiales a la agencia EFE, atribuye la situación al asedio petrolero impuesto por Estados Unidos.

El aviso oficial Notam, dirigido a pilotos y controladores, señala que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales del país. La medida tendrá vigencia de un mes, del 10 de febrero al 11 de marzo, lo que ha encendido alertas en el sector aéreo.

Air Canada anunció la suspensión inmediata de sus vuelos a Cuba. Durante los próximos días, la aerolínea operará viajes sin pasajeros para repatriar a cerca de tres mil clientes que actualmente se encuentran en la isla.

HOSPITALES AL LÍMITE Y CIRUGÍAS SUSPENDIDAS

La crisis energética ha golpeado con fuerza al sistema de salud. De acuerdo con el medio digital 14ymedio.com, varios hospitales del país han tenido que suspender cirugías y limitar traslados de pacientes ambulatorios debido a la falta de combustible.

Entre las principales carencias reportadas se encuentran la escasez de analgésicos, antibióticos, sueros y material médico básico. Algunos centros de salud cuentan con reservas de diésel para menos de una semana, mientras que otros apenas tienen desinfectantes para siete días.

En ciertas provincias, se ha dado de alta de manera anticipada a pacientes hospitalizados para ahorrar recursos, y el personal médico ha sido instruido para llevar sus propias lámparas recargables, ya que solo se mantendrán activos los servicios de urgencias.

TRANSPORTE PARALIZADO Y CIUDADES SEMIVACÍAS

El transporte público prácticamente ha desaparecido en ciudades como La Habana. Las paradas lucen vacías o abarrotadas de personas que esperan durante horas algún vehículo estatal o se ven obligadas a pagar tarifas elevadas en el transporte privado.

Las salidas de ómnibus nacionales se han reducido de forma drástica y el transporte estatal ha sido suspendido en varias provincias. Esta situación ha impactado de inmediato en la economía cotidiana, provocando un aumento en el precio de productos básicos como el pan.

Las calles, antes llenas de movimiento, hoy se describen como desiertas, con muy pocos vehículos circulando y negocios cerrados por la imposibilidad de operar sin movilidad.

TURISMO EN CAÍDA LIBRE Y SALIDA DE CADENAS HOTELERAS

El turismo, uno de los principales motores económicos del país, enfrenta un desplome crítico. La cadena tailandesa Minor Hotels, antes conocida como grupo NH, dejó de operar en Cuba y dejó de gestionar hoteles emblemáticos como el NH Capri y el NH Collection Victoria en La Habana.

Esta salida ocurre en un contexto donde la ocupación hotelera apenas supera el 20 por ciento, muy lejos de los niveles necesarios para sostener la operación. Además, se han reportado cierres repentinos de hoteles en los Cayos, con huéspedes reubicados por la imposibilidad de mantener servicios básicos.

Congresos internacionales que esperaban recibir a más de mil 500 delegados también han sido cancelados o pospuestos debido a la crisis energética.

LA HABANA SE AHOGA EN BASURA

La falta de combustible también ha provocado el colapso del sistema de recolección de basura en la capital. De los 106 camiones recolectores disponibles, solo entre 44 y 50 se encuentran operativos, lo que representa menos del 45 por ciento de la capacidad necesaria.

La ciudad genera alrededor de 30 mil metros cúbicos de desechos al día, pero apenas se recogen cerca de 17 mil. Esto ha dado lugar a montañas de basura en las calles, malos olores y un riesgo creciente para la salud pública.

El problema se agrava por el vandalismo y el robo de piezas de los contenedores, como ruedas y tapas, que son reutilizadas para fines domésticos.

AYUDA HUMANITARIA DE MÉXICO Y MENSAJE DE DÍAZ-CANEL

En medio de la crisis, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció al gobierno de México el envío de ayuda humanitaria ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El 8 de febrero, la Secretaría de Marina informó que dos buques zarparon del puerto de Veracruz con más de 814 toneladas de víveres. El Buque Papaloapan transportó alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal, mientras que el Buque Isla Holbox llevó más de 277 toneladas de leche en polvo.

A través de su cuenta en X, Díaz-Canel expresó: "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", en un contexto marcado por las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles sanciones a países que suministren petróleo a la isla.

Por su parte, Claudia Sheinbaum calificó como "muy injustas" las sanciones impuestas y reiteró que México continuará brindando apoyo humanitario al pueblo cubano, subrayando que este tipo de medidas afectan directamente a la población civil.

UN PAÍS EN ESPERA DE RESPUESTAS

Mientras sectores clave como la agricultura, la pesca y la zafra azucarera también se ven frenados por la falta de combustible, la respuesta oficial se ha limitado a anunciar que las medidas adicionales se darán a conocer de forma gradual.

Para muchos cubanos, la sensación es de estar al límite, en una espera constante por soluciones que no terminan de llegar, mientras la crisis energética empuja al país cada vez más cerca de lo que muchos ya llaman la hora cero.