Crisis de natalidad en Corea, autoridades consideran crear un programa de citas

En Seúl, capital de Corea del Sur, las autoridades han mostrado preocupación ante la crisis de natalidad que enfrentan, pues el país cuenta con la tasa de fertilidad más baja del mundo. Ante esta problemática, la alcaldía de la capital ha planteado organizar un programa municipal para que su población tenga citas.

El ayuntamiento de Seúl ya había puesto sobre la mesa este tema el año pasado, y ante no ver mejora en el los porcentajes de natalidad y fertilidad, han retomado la discusión, por lo que ahora, no sólo buscan encargarse de gestionar la vivienda, economía y programas sociales para los ciudadanos sino que además pretenden añadir el tema de las parejas como uno de sus objetivos de trabajo.

Oh Se-hoon, regidor de Seúl e integrante de la Asamblea Nacional de Corea ha recorrido una larga carrera en el servicio público como político y abogado, misma actividad que lo ha acercado a las principales problemáticas y necesidades de la población, entre las cuales se encuentra la crisis de natalidad. En una entrevista con el canal coreano Bloomberg TV, Oh Se-hoon comentó que se encontraba considerando la idea de lanzar un programa para emparejar a los ciudadanos.

Foto: Anthony Citrano

¿SE IMPLEMENTARÁ ESTE PROGRAMA EN SEÚL?

Aunque no es la primera vez que el tema se pone sobre la mensa del ayuntamiento de Seúl, no se llevó a cabo la vez pasada debido a que la idea generó en la población cierta polémica pues algunos no consideraban propio que el tener citas le competa a las autoridades, Oh Se-hoon comentó que la iniciativa "se aplazó de forma indefinida porque hubo críticas sobre si las instituciones públicas debían aplicar políticas en este ámbito", sin embargo, está considerando intentarlo de nuevo.

De acuerdo al Banco Mundial, la tasa de natalidad de Corea del Sur en 2021 fue de 0,81 hijos por mujer y continúa en descenso por lo que es un tema de preocupación para el gobierno del país asiático.