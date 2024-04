Cirujanos practican aborto a una paciente equivocada

Por una negligencia médica, una mujer con un embarazo de cuatro meses que había acudido al hospital para un chequeo medico, fue sometida a una cirugía por equivocación, durante la cual le practicaron un aborto, en el Hospital Bulovka, de Praga, República Checa.

De acuerdo con la información, el incidente se registró el jueves, cuando dos embarazadas de origen asiático y residentes permanentes acudieron al nosocomio, la primera para una revisión de rutina y la segunda para que le practicaran un legrado.

Sin embargo, el algún momento, el personal medico confundió los expedientes y a la paciente que iba a revisión la mandaron al quirófano. Tras la intervención, el feto se perdió.

Al respecto, el jefe del Hospital Bulovka, Jan Kvacek, dijo a la prensa que lo ocurrido, "Desgraciadamente fue un error humano, un fallo humano".

Asimismo, expuso que la dirección del nosocomio lamentaba profundamente lo ocurrido, y señaló que fue una confusión "trágica", por lo que aseguró que el nosocomio había ofrecido a la paciente asistencia sicológica y legal.

Agregó que la paciente tiene derecho, indudablemente, a recibir una indemnización, a la vez que la equivocación se debió a un problema de comunicación.

Por otra parte, el jefe del departamento de Obstetricia y Ginecología del hospital, Michal Zikan, señaló que la paciente había firmado un documento en checo que pertenecía a la otra paciente.

"Tres días antes (del legrado) se informó a la paciente, detalladamente y en presencia de un intérprete, lo que se le iba a hacer, que era simplemente un examen", lo que no les indicó a los cirujanos que no había razones para pensar que no era la paciente a intervenir.

FInalmente, se informó que el empleado responsable de la desgracia fue suspendido, a la vez que ordenó que quien lo sustituya sea supervisado.