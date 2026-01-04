China pide a Estados Unidos liberar a Maduro inmediatamente

China elevó el tono diplomático tras la captura de Nicolás Maduro y exigió a Estados Unidos su liberación inmediata. A través de su representación oficial, el gobierno chino expresó su rechazo a la operación militar que derivó en el arresto del presidente venezolano y de su esposa, Cilia Flores, un hecho que ha generado tensión internacional y reacciones encontradas en distintos países.

CHINA FIJA POSTURA TRAS LA DETENCIÓN DE MADURO

La Embajada de China en México informó que el gobierno chino instó de manera directa a Estados Unidos a liberar de inmediato al presidente de Venezuela y a su esposa. La postura fue confirmada este domingo por un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, quien subrayó la preocupación de Pekín por el uso de la fuerza y sus posibles consecuencias para la estabilidad regional.

Para el gobierno chino, la captura de Maduro representa una acción que vulnera principios básicos del derecho internacional y sienta un precedente peligroso en las relaciones entre naciones.

ASÍ FUE EL OPERATIVO MILITAR EN VENEZUELA

La madrugada del sábado 3 de enero, fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro durante un operativo de gran escala que incluyó bombardeos en Caracas, según confirmó el presidente Donald Trump. De acuerdo con el mandatario estadounidense, Maduro y su esposa fueron arrestados y posteriormente extraídos de Venezuela por fuerzas especiales.

Trump adelantó que ofrecerá más detalles sobre la operación en una conferencia programada a las 11:00 horas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, lo que ha mantenido la atención internacional sobre los alcances reales de la intervención.

ATAQUES EN CARACAS Y OTROS ESTADOS

El arresto del mandatario venezolano se produjo en medio de ataques contra instalaciones militares estratégicas, entre ellas el aeropuerto de La Carlota. Sin embargo, el gobierno de Venezuela aseguró que los bombardeos no se limitaron a la capital, sino que también se extendieron a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Estas acciones provocaron una fuerte reacción interna y aumentaron la tensión política y social en el país sudamericano, que ya atravesaba una crisis profunda.

VENEZUELA ACUSA INTERESES SOBRE SUS RECURSOS

Desde Caracas, el gobierno venezolano calificó la operación como un paso más dentro de un plan de Estados Unidos para apoderarse de los recursos naturales del país. En particular, señaló que el verdadero interés estaría en las vastas reservas de petróleo venezolanas, consideradas entre las más grandes del mundo.

Esta acusación refuerza el discurso de que la captura de Maduro no solo tiene un trasfondo político, sino también económico y estratégico.

UN CONFLICTO CON IMPACTO GLOBAL

La exigencia de China para que Estados Unidos libere a Nicolás Maduro añade un nuevo capítulo al conflicto y confirma que el caso venezolano ya trasciende el ámbito regional. La presión diplomática, las acusaciones cruzadas y la posibilidad de nuevas reacciones internacionales colocan a Venezuela en el centro de una disputa global, mientras el mundo observa cuáles serán los próximos pasos de Washington tras esta controvertida operación.