Cae helicóptero en la frontera México-Estados Unidos

La frontera de Estados Unidos y México fue sacudida por la caída de un helicóptero, con saldo de dos personas fallecidas, informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Víctor Escalón, director Regional del Departamento, indicó que la aeronave no formaba parte de la Operación Lone Star, iniciativa del gobierno texano para reforzar la seguridad en la frontera con la Guardia Nacional, sino que se trataba de "un helicóptero militar con órdenes federales que trabajaba con la Patrulla Fronteriza".

De acuerdo con la información, el accidente aéreo se registró cerca de Old Military Road, a tres kilómetros de la localidad La Grulla, perteneciente al condado Starr.

De la información se desprendió que fueron dos las personas que perdieron la vida en el percance, uno de ellos agente de la Patrulla Fronteriza, quien no ha sido identificado.

En el caso del segundo deceso, se indicó que tampoco ha sido identificado, pero se destacó que el helicóptero llevaba cuatro tripulantes.

Dado al lamentable incidente, Mayra Flores Vallejo, excongresista republicana, a través de su cuenta de X (antes Twitter) externó sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas, a la vez que pidió a la población a orar por ellos.

"Estoy pidiendo una petición de oración y apoyo para la Patrulla Fronteriza y las Operaciones Aéreas y Marinas de CBP. Acaba de ocurrir un trágico accidente de helicóptero cerca de La Grulla, Texas. Mis pensamientos y oraciones están con ustedes".

