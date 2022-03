Bombardean instalaciones petroleras en Arabia Saudita

En redes sociales circulan varios videos donde se observa el siniestro provocado por rebeldes hutíes de Yemen, que atacaron el depósito petrolífero con poderosos misiles y drones.

Saudi Aramco es uno de los principales socios de la F1, y el lugar donde ocurrió el bombardeo se encuentra a 16 kilómetros del circuito de Jeddah, donde se lleva a cabo la segunda fase del Gran Premio.

Una gruesa columna de humo negro se elevaba desde Jeddah, cerca de la pista de la F1, donde varios pilotos realizaban sus entrenamientos.

Aramco facilities in Jeddah, Saudi Arabia, on fire after Yemen Sana´a targeted them today pic.twitter.com/Q05zVuJva8