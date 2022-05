Autor de la masacre en Buffalo publicó en redes su planes

Payton Gendron escribió sobre el número de clientes negros y blancos que había en el supermercado e identificó los pasillos

Por: Fernanda Esparza

Payton Gendron, el adolescente acusado de matar a tiros a 10 afroestadounidenses el sábado en un supermercado de Buffalo, Nueva York, no solo retransmitió el ataque en directo vía Twitch, sino que de acuerdo a publicaciones en redes sociales habría indicios de que durante meses lo estaba planeando.

Antes de realizar el ataque en contra del supermercado Top, el joven de 18 años visitó el lugar tres veces el pasado 8 de marzo y luego publicó en sus redes sociales cómo haría la matanza.

Gendron escribió sobre número de clientes que había dentro de la tienda e identificó los pasillos del mismo.

En la tercera visita que hizo al lugar, un "guardia de seguridad armado negro" se le acercó y le preguntó por qué estaba entrando y saliendo del supermercado; el adolescente respondió que estaba recabando datos para un censo.

"En retrospectiva era cierto", escribió Gendron en sus redes sociales.

En otro mensaje escribió: "Voy a tener que matar al guardia de seguridad en Tops. Espero que no me mate o no me hiera antes".

Entre las víctimas del ataque del 14 de mayo, hay un policía retirado que trabajaba como guardia de seguridad.

Cabe destacar que la primera vez que Gendron escribió sobre asesinar a negros fue en diciembre y fue en febrero cuando decidió que lo haría en el Supermercado Tops, ya que se encuentra en un vecindario de población mayoritariamente negra.

John Flynn, fiscal del distrito del condado mencionó que luego del ataque, Gendron quedó imputado por asesinato en primer grado y que está detenido sin fianza.