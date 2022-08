Ataque en jardín de niños en china deja 3 muertos y 6 heridos

Los hechos ocurrieron en un jardín privado, alrededor de las 10:22 horas; la policía informó por medio de un comunicado que se logró identificar al responsable.

"Un criminal con gorra y una máscara irrumpió en un jardín de niños en el condado de Anfu para atacar a las personas", indicó el comunicado.

Luego del ataque, las autoridades lograron identificar al sospechoso; se trata de un hombre llamado Liu Mouhui de 48 años, residente del municipio de Liaotang.

Las autoridades ya iniciaron la búsqueda del sujeto. Asimismo, en redes sociales ya circula la imagen del sospechoso.

En un video grabado en el lugar de los hechos, se puede ver a un oficial llevando a un niño en sus brazos; hasta el momento no se han dado a conocer las edades las víctimas, tampoco se precisó el arma utilizada en la agresión.

Footage taken after a knife attack at a kindergarten in China appeared online



According to police, 3 people were killed and 6 injured. The suspect is a 48 years old man. pic.twitter.com/Dw94Q6yV6U