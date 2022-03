Anonymous hackea el Banco Central de Rusia

"La filtración sobre el Banco Central de Rusia (28 gigabytes) fue publicada por Anonymous", señala el conjunto en Twitter, donde sugiere que ha compartido los documentos en diversas redes en internet y que, si los enlaces son censurados, los compartirá con otros nuevos.

PUBLICIDAD

En un clip de video, los jáqueres califican al mandatario ruso de "mentiroso, un dictador, un criminal de guerra, un asesino de niños". Lea: Autoridades ucranianas elevan a 136 el número de infantes muertos en la guerra.

"Miles de civiles inocentes fueron asesinados por orden de Putin en Ucrania, se han bombardeado nosocomios, escuelas y refugios, niños han perdido sus familias y familias han perdido sus niños", señalan.

MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous??#Ukraine #OPRussia

pic.twitter.com/BJJBMpZESZ — The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022

"Vladímir Putin, ningún secreto está seguro, estamos en todos los sitios: en tu palacio, donde ingieres, en tu mesa, en tu dormitorio", agregó un jáquer con la clásica máscara de Anonymous.

"Ahora compartimos una cantidad enorme de documentos pertenecientes al Banco Central de Rusia: convenios, correspondencia, transferencias de dinero, secretos comerciales de tus oligarcas, informes económicos que ocultas del público, acuerdos comerciales que has firmado con otros países, declaraciones, información de tus simpatizantes registrados, tus videoconferencias y los programas que utilizas", apunta el grupo Anonymous.