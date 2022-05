Amerie Jo Garza, estudiante que murió como heroína

PUBLICIDAD

Amerie cursaba el cuarto grado en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, y el martes 24 de mayo estuvo en el cuadro de honor de la institución por su excelente desempeño académico. "Ese día, estaba feliz al tomarse una fotografía con su certificado escolar", dijo su abuelita Berlinda Arreola.

"Amerie era una niña muy extrovertida y siempre le gustó destacar en la escuela", contó.

"Mi nieta murió como una heroína tratando de obtener ayuda para ella y sus compañeros de clase. Fue asesinada a tiros por tratar de llamar al 911", relató Arreola.

Amerie Jo Garza fue una de los 19 pequeños que asesinó Salvador Ramos, un joven de 18 años, que antes de irse a la escuela a cometer la masacre, disparó a su abuela en la cabeza, presuntamente cuando trató de detenerlo.

El martes, la población entera pasó horas angustiantes ante la tragedia, sobre todo los padres y familiares de los alumnos y de los maestros.

El papá de Amerie relató que pasó muchas horas angustiado sin tener noticias de cómo se encontraba su hija.

En una publicación en su cuenta de Facebook, en la que compartió una foto con la niña ataviada con un vestido rosa y sentada en su regazo, el angustiado padre escribió: "No pido mucho o casi no posteo aquí, pero por favor ya han pasado siete horas y todavía no tengo noticias de mi amor".

Horas más tarde, con una nueva publicación en Facebook daba a conocer que la había encontrado.

"Gracias a todos por sus oraciones y por ayudarme a encontrar a mi bebé. Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles allá arriba".