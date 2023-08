Agua, leche, café y azúcar, ¿De qué manera preparas tu café?

Cada persona en el mundo tiene un gusto diferente, hay muchos que prefieren beber su café solo, otros prefieren acompañarlo con azúcar o leche, aunque el orden de estos ingredientes puede dar un resultado distinto.

Se da a conocer que la clave para que tu taza de café quede deliciosa depende del azúcar, ya que no es un líquido como el café y la leche; además, se disuelve mejor en líquidos calientes y más lentamente en fríos.

Si agregas el azúcar después de la leche fría, esta quedará al fondo de la taza y no va a endulzar lo que debería, puesto que este líquido baja la temperatura de tu bebida y hace más difícil que se disuelva el azúcar. Por ello, quienes hacen cafés fríos en cafeterías suelen usar jarabes.

ORDEN

Café

Azúcar: Lo ideal que añadirla inmediatamente a la bebida caliente para que se disuelva rápido.

Leche o crema fría: en dado caso, podrías calentar la leche para obtener un resultado más espumoso.

Se especifica que todo depende del paladar de la persona, en México uno de los más populares es el café instantáneo, por su practicidad.

Esta versión se vuelve soluble en agua gracias al procesamiento del grano luego de ser cultivado, lavado, descarrillado y secado: en su producción se hace una infusión muy concentrada con café tostado y luego se le quita agua para obtener un polvo.

Al hidratarse de nuevo, este polvo vuelve a convertirse en una infusión, tiene menos cafeína y en el proceso suele tener algunos cambios en el sabor: es más amargo que el de grano, por lo que hay quienes prefieren agregar leche y azúcar.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda echar la cucharada de café soluble y la de azúcar en la taza, posteriormente agregar a la taza el agua caliente, no tiene que hervir, lo ideal es a 80°C. Agrega leche caliente (no hirviendo). Considera que las leches vegetales no dan un resultado tan espumoso como la de vaca.

CAFÉ CON LECHE

Aunque puede ser una opción sabrosa y cremosa, agregar leche y azúcar a tu café todos los días no es la mejor opción para tu salud.

El(solo) tiene muy pocas calorías, una taza de 8 onzas (236 mililitros) contiene tan solo 2, además tiene beneficios para la salud, como menor riesgo de diabetes, cardiopatías, ciertos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas y muerte prematura.