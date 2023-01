Acude a dar a luz y regresa sin una mano; acusa negligencia

La afectada es Gleice Kelly Gomes, de 24 años de edad, quien acudió al Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, donde nacería su tercer hijo.

Y nació el bebé, sano y fuerte, pesando poco más de tres kilos; sin embargo, durante después del parto sufrió una hemorragia, por lo cual se le aplicó medicación intravenosa.

Sin embargo, la vía comenzó a complicarse, pues sufrió de dolor e hinchazón; además, de que la piel comenzó a tomar un color morado.

Dado a la complicación y a que no mejoraba, sino que se iba complicando, por lo que los médicos llevaron a Gleice a otra ala del hospital, en Medicina Local.

Como lo único que hacían era ponerle bolsas calientes encima, la joven decía que esta le quemaba, refirió Kelly Cristina dos Santos, madre de la pa ciente, pero a los tres días le dijeron que deberían amputar la mano.

Gleice, que labora como cajera en un supermercado, ahora busca respuestas, pues perdió, además de su mano, los primeros días de su bebé, pues estuvo internada 17 días.

Sin embargo, nadie le ha dicho qué ocurrió, por lo que acusó al personal médico de negligencia, y mientras dice que "no puedo bañar a mi bebé. No pude amamantar a mi bebé. Hay ciertas cosas que no puedo hacer con él, que ya había hecho con mis otros dos hijos".