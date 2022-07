Actor de películas XXX infectado de viruela del mono

El actor porno Silver Steele compartió a través de su cuenta de Twitter que está contagiado de viruela del mono y mostró imágenes donde se le veían las impresionantes heridas en la boca y piernas.

"Hace dos semanas que estoy con esto, las heridas en mi cara son brutales. Además, esta enfermedad debilita el sistema inmunológico. Tengo faringitis estreptocócica por primera vez como un bonus", escribió.

"Las lesiones van apareciendo aleatoriamente en mi cuerpo, aunque he notado que más pequeñas, que con suerte se mantendrán así, a medida que aumenten mis anticuerpos".

Steele manifestó que al principio pensó que era algo leve, pero al pasar los días se agravó; agregó que el dolor que le producen las ámpulas es brutal y el sufrimiento que le causan no se lo desea a nadie.

El actor recomendó a las personas que busquen la forma de vacunarse. "Háganlo, vale la pena. No le desearía esto ni a mi peor enemigo".