Abuelo mata a su nieto a balazos; todo quedó registrado en video

Un hecho de violencia sacudió la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, luego de que se viviera un fuerte pleito familiar que terminó en tragedia, cuando un anciano de 76 años asesinó a su nieto de 29 a balazos.

El violento episodio quedó grabado en una cámara de videovigilancia, donde se puede ver al joven agrediendo a su abuelo, un militar retirado identificado como Domingo Faustino Verna, y primero lo ataca con un palo y después con los puños, mientras una mujer, quien sería la novia del joven, trata de detenerlo.

El hombre entra a la vivienda tratando de resguardarse del ataque, pero el joven, Brian Alexis Batalla Berna, seguía pateando la puerta en actitud violenta, entonces el abuelo sale de nuevo y le dispara en repetidas ocasiones.

El anciano es un oficial retirado y presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Rosendo López, fue detenido por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por "haberse excedido en la legítima defensa"; sin embargo, fue liberado horas después de negarse a declarar y debido a que la justicia tomó en cuenta su edad para concederle ese beneficio.

Oficiales de Policía informaron que al llegar al lugar del ataque, encontraron al joven en un charco de sangre, con una herida de arma de fuego en la boca, y al llegar el personal médico corroboraron su deceso.

Mariel, la hija del anciano, madre del joven, que presuntamente era agresivo y usaba drogas, declaró que su padre siempre fue violento y constantemente maltrataba a Brian Alexis, así como a ella y a su madre.

La mujer aseguró que su padre y su hijo tenían una pésima relación, y constantemente el anciano le reclamaba a su nieto un dinero que le debía.

"Mi padre es una persona violenta y agresiva. Mi hijo era maltratado por su abuelo, le quitaba la medicación, lo hizo renunciar a su trabajo en el área de Parques. Su novia dijo que mi papá lo golpeó con una pala porque no hacía las cosas como él quería. La novia agarró a Brian, pero no pudo frenarlo, eso lo vi. Escuché los disparos desde mi ventana, fueron cinco, y mi hijo cayó desplomado. Mi hijo hace meses no vivía conmigo, tenía trastorno de personalidad y requería medicación", contó Mariel.

"Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a mi hijo, un chico que tenía una vida por delante. Terminó la secundaria para tener un trabajo digno. Cuando en el trabajo pidió cambiar de parque, mi padre intervino para que no le concedan esa solicitud. Le digitaba el trabajo y hay testigos de eso, de los maltratos, como si fuese un soldado. Mi papá aplicó la milicia en la familia y la calle".