3 claves para consolidar cualquier negocio en línea

Muchos negocios electrónicos han sabido desarrollarse continuamente, pues han tenido como bases las herramientas correctas con las que pueden ofrecer sus servicios sin la necesidad de tener clientes en su establecimiento, aumentar sus usuarios de manera considerable y ofrecer beneficios que podrían sonar imposibles si el internet no existiera. Hoy te contaremos las 3 claves que han hecho que muchas empresas se hayan consolidado de manera eficiente en el mundo digital.

Seguridad de datos personales

Uno de los mejores ejemplos son las entidades bancarias quienes al momento de digitalizar sus procesos tuvieron que buscar maneras de seguirles brindando la misma seguridad y confianza a sus clientes al momento de cualquier trámite, de la misma manera que en una sucursal.

Para lograrlo, los bancos han seguido al pie de la letra las reglas de la ley de protección de datos personales de México, la cual indica que deben proteger sus portales web con el protocolo SSL (el software de encriptación de datos más completo), el cual hace uso de certificados digitales que mantienen seguras las conversaciones o movimientos mientras se navega en internet. Asimismo, cuentan con avisos de privacidad y siempre piden el consentimiento del titular antes de realizar cualquier transacción por medio de una contraseña privada, número de cliente o cuenta.

Canales de comunicación para atención al clienteEl sector de los casinos en línea tuvo que pasar por un proceso similar, pues el ofrecer un servicio que puede ser utilizado mediante internet le trajo muchos beneficios adicionales tales como, ofrecer juegos que se renuevan cada determinado tiempo (los cuales cuentan con la tecnología más avanzada), disfrutar de mejores gráficos y sonidos sin salir del hogar y ofrecer atención personalizada a cada cliente.

En relación con eso, los espacios en línea dedicados a los juegos de azar son los referentes que han implementado diversas maneras para atender en todo momento a sus usuarios, poniendo a su disposición un servicio de soporte técnico capaz de brindar información respecto a su portal. En páginas como Bonusfinder es posible encontrar múltiples reseñas de casinos en línea, en los que los jugadores pueden enterarse de qué sitios proponen canales de comunicación disponibles las 24 horas del día, qué páginas cuentan con un menú de preguntas frecuentes, o qué casinos tienen la opción de hablar con un operador a través de un chat o correo electrónico.

Distintas formas de pago

Debido a su digitalización, la industria de los videojuegos ha sumado muchos puntos positivos a su favor, por ejemplo, la comodidad en las formas de pago. Con esta transición ya es posible adquirir un título con tarjetas bancarias, transferencias, monederos virtuales, PayPal entre muchas otras que terminan facilitándole a los usuarios el proceso de compra.

En este sentido, resulta más sencillo ingresar a una biblioteca digital, comprar y tener en cuestión de segundos su videojuego favorito en alguna plataforma de streaming.

Problemas de no digitalizarseHoy en día, existen muchas empresas que aún no dan el paso a la digitalización, entre algunos peligros de no hacerlo se encuentran el pausar el crecimiento de la empresa, perder oportunidades de negocio, no obtener nuevos clientes o en el peor de los casos, desaparecer. Por lo que será imprescindible que los negocios le pongan un freno a la brecha digital y le apuesten a la tecnología que seguro les traerá muchos beneficios.