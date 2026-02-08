Clima en Hermosillo hoy 8 de febrero; será un domingo cálido en la capital sonorense

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un domingo nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 15°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 8 de febrero, se espera una sensación térmica de 29 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:08 y el atardecer será a las 18:08, brindando un total de 10 horas y 56 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 28 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), prevé que la corriente en chorro subtropical en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos generará cielos parcialmente nublados durante el atardecer del día, con probabilidad de lluvias ligeras aisladas durante la noche y madrugada del sábado sobre el noreste y este de la entidad.

También, se esperan rachas de vientos fuertes (40 a 60 km/h) sobre la región norte y oriente de Sonora. Además, se pronostica que un nuevo sistema invernal se aproximará al noroeste del país durante los días 11 y 12 de febrero.

Este sistema mantiene probabilidades de lluvias moderadas y posible caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa de la entidad; también un descenso de temperaturas y posibles rachas de viento en el interior del estado para este periodo.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 8 DE FEBRERO

Por la mañana

Temperatura: 18°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 29°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 24°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 9 de febrero

Temperatura: 16°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: