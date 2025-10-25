  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 25 de octubre; frente frío baja las temperaturas mínimas

Durante los próximos días, se mantendrán también los efectos de una vaguada en niveles altos que podría aumentar las probabilidades de lluvia

Oct. 25, 2025
Clima en Hermosillo hoy 25 de octubre; frente frío baja las temperaturas mínimas

La ciudad de Hermosillo tendrá un día parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 33°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y cálido por la tarde de este sábado.

Para hoy 25 de octubre, se espera una sensación térmica de 30 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:31 y el atardecer será a las 17:43, brindando un total de 11 horas y 13 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 47, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 28 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se aproxima un nuevo frente frío para el próximo 28 de octubre, generando un descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas en el noroeste del estado.

Se mantendrán los efectos de una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical. Se desplazarán sobre el noroeste del país, generando probabilidad de lluvias ligeras (0.5 a 10mm) para el noreste, norte, oriente y zona serrana sur de Sonora.

Además, se prevén amaneceres fríos a frescos (5 a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36 a 38°C) en todo el estado durante la tarde.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 25 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 18°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 32°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 26 de octubre

  • Temperatura: 18°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


